В это воскресенье, 29 сентября, во Владимире впервые пройдет «культурный забег» RUTS (Russian Urban Trail Series). Участникам предлагается пробежаться по улицам, паркам, скверам и площадям города с

В это воскресенье, 29 сентября, во Владимире впервые пройдет «культурный забег» RUTS (Russian Urban Trail Series). Участникам предлагается пробежаться по улицам, паркам, скверам и площадям города с аудиогидом. Такой забег пройдет в разных городах, для каждого записали отдельную экскурсию. Во Владимире аудиогид озвучивает актер Александр Аладышев и министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина. Из информации