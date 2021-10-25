Сразу несколько автомобилей столкнулись на проспекте Ленина у поворота на Ставровскую во Владимире. Об этом сообщает УМВД области. ДТП произошло 24 октября около 22.00. Судя по фото с места

Сразу несколько автомобилей столкнулись на проспекте Ленина у поворота на Ставровскую во Владимире. Об этом сообщает УМВД области. ДТП произошло 24 октября около 22.00. Судя по фото с места аварии, в районе двойной сплошной стоит разбитое такси – Хендэ Солярис, рядом китайский внедорожник, а у обочины с вырванным колесом Фольксваген Тигуан. Подробностей аварии правоохранители не