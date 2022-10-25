26 октября христиане вспоминают сразу нескольких мучеников, которые боролись за веру и погибли от...

26 октября христиане вспоминают сразу нескольких мучеников, которые боролись за веру и погибли от рук язычников: епископа Фиатирского Карпа, диакона Папилы, сестры его Агафоники и мученика Агафодора.На Руси этот праздник прозвали – Агафонов день. В этот день русские люди обычно устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных падучей — эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь.Что нельзя делать в Агафонов день?Под запретом 26 октября любые разногласия, ссоры и обиды – в противном случае, еще долгое время в вашей жизни постоянно будут случать конфликтыНе хвалитесь перед другими своими успехами – иначе удача может навсегда отвернуться от васСогласно приметам, в этот день стоит держаться подальше от незнакомых людей – не общаться с ними, и уж тем более не решать совместно никаких дел. В народе верили, что в случае общения с незнакомцем велика вероятность навлечь на себя неприятностиНе берите в долг и не давайте взаймы, если не хотите столкнуться с серьезными финансовыми проблемами в ближайшем будущемОтложите на потом крупные покупки – новая вещь не принесет вам радости, и может быстро прийти в негодность.Народные приметы на 26 октября 2022 года:Красные облака — к дождю.Облака красного цвета идут с юга — к дождю с порывистым ветром.Кучевые облака на восходе — погода будет переменчивой.Иней — к осадкам.В лесу вновь грибы появились — осень будет затяжной.Кошка долго в окно смотрит — к теплу.Далекие предметы кажутся близкими — к дождю.Темно-синее небо — к теплому и ясному дню.Высоковольтные провода сильно гудят — к непогоде.Петух кричит раньше девяти часов вечера — дождь предчувствует.Петух очень рано утром поет — к потеплению.Шелуха на луке толстая и грубая — зима будет суровой.Фото https://www.pxfuel.com/