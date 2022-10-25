26 октября христиане вспоминают сразу нескольких мучеников, которые боролись за веру и погибли от...
26 октября христиане вспоминают сразу нескольких мучеников, которые боролись за веру и погибли от рук язычников: епископа Фиатирского Карпа, диакона Папилы, сестры его Агафоники и мученика Агафодора.
На Руси этот праздник прозвали – Агафонов день. В этот день русские люди обычно устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных падучей — эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь.
Что нельзя делать в Агафонов день?
Под запретом 26 октября любые разногласия, ссоры и обиды – в противном случае, еще долгое время в вашей жизни постоянно будут случать конфликты
Не хвалитесь перед другими своими успехами – иначе удача может навсегда отвернуться от вас
Согласно приметам, в этот день стоит держаться подальше от незнакомых людей – не общаться с ними, и уж тем более не решать совместно никаких дел. В народе верили, что в случае общения с незнакомцем велика вероятность навлечь на себя неприятности
Не берите в долг и не давайте взаймы, если не хотите столкнуться с серьезными финансовыми проблемами в ближайшем будущем
Отложите на потом крупные покупки – новая вещь не принесет вам радости, и может быстро прийти в негодность.
Народные приметы на 26 октября 2022 года:
Красные облака — к дождю.
Облака красного цвета идут с юга — к дождю с порывистым ветром.
Кучевые облака на восходе — погода будет переменчивой.
Иней — к осадкам.
В лесу вновь грибы появились — осень будет затяжной.
Кошка долго в окно смотрит — к теплу.
Далекие предметы кажутся близкими — к дождю.
Темно-синее небо — к теплому и ясному дню.
Высоковольтные провода сильно гудят — к непогоде.
Петух кричит раньше девяти часов вечера — дождь предчувствует.
Петух очень рано утром поет — к потеплению.
Шелуха на луке толстая и грубая — зима будет суровой.
Фото https://www.pxfuel.com/