Возбуждено 21 уголовное дело.

За девять месяцев 2022 года Владимирской таможней заведено 2600 административных дел. Среди нарушений: недостоверное декларирование товаров, подача неверной отчётности, несоблюдение валютного законодательства.«Возбуждено 21 уголовное дело по фактам уклонения от уплаты платежей, контрабанды леса, вооружения и военной техники», - уточнили в пресс-службе ведомства.Проводится работа по выявлению запрещённых к ввозу товаров. Обнаружено 12,8 тысяч пачек сигарет без маркировки, а также более 5000 единиц контрафактной одежды, обуви, часов, рюкзаков, алкоголя, табака. По результатам проверок бюджет пополнился на 618 млн рублей.«В приоритете - защита экономической безопасности государства, поддержка добросовестных участников международной торговли», - подчеркнул начальник Владимирской таможни Павел Павлов, подводя промежуточные итоги работы подчинённых.