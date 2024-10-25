Премьера восьмисерийной семейной саги «Дети перемен» (18+) состоится в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START в ноябре 2024 года. В главных ролях Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Слава Копейкин,

Премьера восьмисерийной семейной саги «Дети перемен» (18+) состоится в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START в ноябре 2024 года. В главных ролях Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Слава Копейкин, Сергей Гилев, Александр Яценко, Артем Кошман, Андрей Максимов и другие. За производство нового сериала отвечает START при поддержке «НМГ Студии». Сегодня создатели проекта представили второй тизер. Новый тизер: VK: