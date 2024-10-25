Авария с мотоциклом произошла 24 октября недалеко от поворота на село Добрынское в Суздальском районе. Как сообщили в ГАИ, примерно около 17 часов 40-летний водитель ГАЗели двигался по трассе

Авария с мотоциклом произошла 24 октября недалеко от поворота на село Добрынское в Суздальском районе. Как сообщили в ГАИ, примерно около 17 часов 40-летний водитель ГАЗели двигался по трассе Р-132 и собирался выполнить маневр разворота. В это же время сзади в попутном направлении ехал мотоцикл «Харлей Девидсон». 49-летний байкер решил пойти на обгон. ГАЗель разворачивалась