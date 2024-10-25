Руководство школы неоднократно обращалось в Управление образования с просьбой выделить средства на ремонт.

25 октября прокуратура Владимира сообщила о массовых нарушениях на спортивных площадках 13 школ города. В частности, в школе №20 обнаружено отсутствие безопасного покрытия на беговых дорожках и разбитый асфальт, что создает опасность травм для учащихся во время физкультуры.Руководство школы неоднократно обращалось в Управление образования с просьбой выделить средства на ремонт, однако ответа не получило. Аналогичные проблемы выявлены в школах №5, 7, 10, 19, 24, 31, 73, 29, 36, 39, 44 и 45. Прокуратура направила представление начальнику управления образования Роману Чуркину.Напомним, ранее мы писали, что