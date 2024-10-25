Депутата Совета народных депутатов Собинского муниципального округа заключили под стражу вместе с другими членами преступной группы. Их подозревают в использовании рабского труда с

Депутата Совета народных депутатов Собинского муниципального округа заключили под стражу вместе с другими членами преступной группы. Их подозревают в использовании рабского труда с применением насилия, а также в мошенничестве в отношении участника СВО. Об этом сообщили сразу в двух ведомствах – ФСБ и Следкоме. По предварительным данным, с февраля 2022 по октябрь 2024 года фигурант и другие члены преступной группы незаконно удерживали троих мужчин на территории автомойки, которая