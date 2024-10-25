Начальная стоимость работ составляла 2,5 миллиона рублей.

24 октября администрация города Владимира сообщила об отмене торгов на поиск подрядчика для вырубки 250 деревьев в Центральном парке культуры и отдыха. Начальная стоимость работ составляла 2,5 миллиона рублей.Необходимость вырубки объяснялась ликвидацией деревьев, пораженных ясеневой изумрудной златкой, однако новость вызвала негативную реакцию у горожан, обеспокоенных сохранением зелени в городе.Глава Владимира Дмитрий Наумов принял решение о проведении повторного обследования всех деревьев, которые планировалось спилить, с акцентом на их состояние и возможную компенсационную высадку. Мэрия подчеркнула, что вырубка будет производиться только в отношении больных и сухих деревьев.