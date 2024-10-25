ИП из Петушинского района признали виновной в преступлении, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Женщина задолжала сотруднику 36 000 рублей,

ИП из Петушинского района признали виновной в преступлении, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Женщина задолжала сотруднику 36 000 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры области. В ведомство обратился сам работник, уставший ждать зарплату. В ходе проверок было установлено, что у ИП была возможность выплатить деньги. Но по каким-то