Обманом выманивают у граждан последние деньги. Десятки миллионов рублей жители области перечисляют мошенникам. В региональном УМВД бьют тревогу. С начала года по области зафиксировано

Обманом выманивают у граждан последние деньги. Десятки миллионов рублей жители области перечисляют мошенникам. В региональном УМВД бьют тревогу. С начала года по области зафиксировано более 2000 обращений о дистанционном мошенничестве. Большое количество пострадавших живёт во Владимире. На удочку мошенников попалась и многодетная мама. Работает в сфере культуры. Рассказывает, что всегда старается быть осторожной и внимательной