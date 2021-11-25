В России проходит согласование обновленной редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В ней предусмотрен ряд новых штрафов для автомобилистов. Согласно документу, с 1 ..

В России проходит согласование обновленной редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В ней предусмотрен ряд новых штрафов для автомобилистов.Согласно документу, с 1 марта 2022 года российских водителей планируется штрафовать за протирание стекол, фар или номеров во дворе или на газоне на сумму от 300 до 5000 рублей. Кроме того, авторы поправок предлагают ввести ответственность за парковку на газоне около частных домов и рядом с детскими площадками. С нарушителей смогут взыскать до 4000 и 5000 рублей соответственно. Также новый КоАП содержит штрафы за отсутствие элементов кузова, использование несезонных шин и нестандартных световых приборов, сообщают "".