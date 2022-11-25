Главу округа Муром Евгения Рычкова избрали в состав высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Делегаты утвердили его кандидатура на четвёртом съезде организации.

Главу округа Муром Евгения Рычкова избрали в состав высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Делегаты утвердили его кандидатура на четвёртом съезде организации.На встрече обсуждались вопросы укрепления имиджа госслужащих, развитие системы муниципального управления, доступности власти. На съезде присутствовал замруководителя администрации Президента Сергей Кириенко.«Евгений Евгеньевич большое внимание уделяет вопросам местного самоуправления. 4 года он возглавляет Совет муниципальных образований Владимирской области, главная задача которого, добиться, чтобы местное самоуправление перестало обслуживать систему госвласти. Необходимо, чтобы госвласть стала обслуживать интересы городов, поселений, каждого человека! Таков критерий у владимирских муниципалов», - отметил депутат Госдумы Игорь Игошин.