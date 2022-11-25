26 ноября 2022 года проходит народный праздник Златоуст и церковный день памяти святителя Иоанна...

26 ноября 2022 года проходит народный праздник Златоуст и церковный день памяти святителя Иоанна Златоустого.Народный праздник носит название Златоуст, так как Православная церковь чтит память архиепископа Константинопольского святителя Иоанна Златоустого, жившего в IV-V веках. В старину верили, что в этот день зима вступает в свои права, окончательно прогоняет тепло, созывает метели и вьюги.Что можно делать 26 ноября:- верующим христианам стоит посетить храм, прийти на утреннюю службу- незамужней девушке съесть яйцо рябой курицы — к везению в любви, карьере и сбывшейся мечте- если вещи после стирки сушить не дома, а на улице, ветер выдует из одежды все болезни и неприятности- в этот день готовят пельмени, собственноручно делают фарш, лучше для этого привлечь всю семью. Чем больше получится пельменей, тем год будет удачнее для всех домочадцев.Что нельзя делать 26 ноября:- нельзя на Ивана Златоуста менять планы — всё станет только хуже.- не стоит принимать важные и судьбоносные решения — ничего не получится.- нельзя отдавать детские игрушки своего ребёнка, так как вместе с ними можно отдать и его удачу.- нельзя сплетничать, заниматься оговорами, ложью в отношении других, также не рекомендуется болтать попусту, ни о чём — к болезням.- нельзя брать взятки, давать взятки, обманывать людей — Иоанн Златоуст накажет за такие деяния по всей строгости закона, избежать наказания не удастся.- нельзя менять свой вид, имидж, рекомендуется обойтись сегодня без косметики.Народные приметы на 26 ноября 2022 года:· Ясное небо — будет мороз.· Увидели на небе падающие звёзды — ветер усилится.· Гром — к сильному ветру.· Снег летит крупными хлопьями — будет лёгкий мороз.· Звёзды мерцают ярко — погода будет снежная, с ветром.· Снежная буря днём — ночью ждите мороза.· Деревья в инее — год будет урожайный.· Вороны раскаркались — к скорой оттепели.Фото: pxfuel.com