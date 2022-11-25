26 ноября 2022 года проходит народный праздник Златоуст и церковный день памяти святителя Иоанна...
26 ноября 2022 года проходит народный праздник Златоуст и церковный день памяти святителя Иоанна Златоустого.
Народный праздник носит название Златоуст, так как Православная церковь чтит память архиепископа Константинопольского святителя Иоанна Златоустого, жившего в IV-V веках. В старину верили, что в этот день зима вступает в свои права, окончательно прогоняет тепло, созывает метели и вьюги.
Что можно делать 26 ноября:
- верующим христианам стоит посетить храм, прийти на утреннюю службу
- незамужней девушке съесть яйцо рябой курицы — к везению в любви, карьере и сбывшейся мечте
- если вещи после стирки сушить не дома, а на улице, ветер выдует из одежды все болезни и неприятности
- в этот день готовят пельмени, собственноручно делают фарш, лучше для этого привлечь всю семью. Чем больше получится пельменей, тем год будет удачнее для всех домочадцев.
Что нельзя делать 26 ноября:
- нельзя на Ивана Златоуста менять планы — всё станет только хуже.
- не стоит принимать важные и судьбоносные решения — ничего не получится.
- нельзя отдавать детские игрушки своего ребёнка, так как вместе с ними можно отдать и его удачу.
- нельзя сплетничать, заниматься оговорами, ложью в отношении других, также не рекомендуется болтать попусту, ни о чём — к болезням.
- нельзя брать взятки, давать взятки, обманывать людей — Иоанн Златоуст накажет за такие деяния по всей строгости закона, избежать наказания не удастся.
- нельзя менять свой вид, имидж, рекомендуется обойтись сегодня без косметики.
Народные приметы на 26 ноября 2022 года:
· Ясное небо — будет мороз.
· Увидели на небе падающие звёзды — ветер усилится.
· Гром — к сильному ветру.
· Снег летит крупными хлопьями — будет лёгкий мороз.
· Звёзды мерцают ярко — погода будет снежная, с ветром.
· Снежная буря днём — ночью ждите мороза.
· Деревья в инее — год будет урожайный.
· Вороны раскаркались — к скорой оттепели.
Фото: pxfuel.com