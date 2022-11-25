В ходе 29 рейдов с продажи снято 55 кг опасной продукции.

Жителей Владимирской области о важности соблюдения правил обработки рыбы. Роспотребнадзор подчеркивает, что в противном случае высок риск заражения такими заболеваниями как описторхоз, дифиллоботриоз и анизакидоз.Санитарные врачи советуют варить рыбу не менее 15 минут с момента закипания воды, жарить в масле и распластанном виде (до 20 минут). Мелкую рыбу рекомендуется солить 14 дней, а крупную (от 25 сантиметров) - 40 суток из расчёта 2 килограмма соли на 10 килограммов продукта.В ведомстве добавили, что за 9 месяцев текущего года провели анализ 234 проб. Порядка 1,1% рыбной продукции не соответствовало гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. По физико-химическим параметрам выявлено 0,8% некачественной рыбы. В ходе 29 рейдов с продажи снято 55 кг.