На этой неделе зафиксирован рост заболеваемости в возрастной группе 65+.

На этой неделе зафиксирован рост заболеваемости в возрастной группе 65+.В области введён режим самоизоляции для граждан старшего возраста. К исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина или аптеки. В связи с тревожными тенденциями усилен контроль за соблюдением гражданами категории «65 плюс» режима самоизоляции со стороны служб УМВД России по Владимирской области совместно с Департаментами предпринимательства, транспорта и дорожного хозяйства.Напомним, что в регионе действует целый ряд механизмов оказания помощи людям из группы риска – и не только психологической, но и практической – с покупкой лекарств, продуктов, оплатой коммунальных услуг.«Не стесняйтесь просить о помощи, она обязательно придёт!Полезные номера:Единый номер по вопросам новой коронавирусной инфекции – 122.Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения Владимирской области по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33.Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21, (4922) 36-28-33.В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28.Кроме того, действует Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112.