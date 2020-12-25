В 2020 году на территории Владимирской области из оборота изъято более 500 поддельных денежных купюр различного достоинства.

В настоящее время в системе денежного обращения выявляются поддельные денежные билеты Банка России, отличающиеся высоким качеством воспроизведения признаков подлинности, что относит их к разряду особо опасных видов фальсификатов. Указанные поддельные банкноты имеют различные серии и номера.В 2020 году на территории Владимирской области из оборота изъято более 500 поддельных денежных купюр различного достоинства. Нанесенный гражданам и организациям ущерб превысил два миллиона рублей. Лидирует по количеству подделок банкнота номиналом в 5 000 рублей.Следователями органов внутренних дел Владимирской области возбуждено более 400 уголовных дел, предусмотренных ст. 186 УК РФ. 12 граждан привлечены к установленной законом ответственности.Определить подлинность купюры можно по нескольким очевидным признакам:- наличие радужного перелива с лицевой стороны банкноты в поле рядом с изображением постамента;- наличие микроперфорации;- наличие водяных знаков.- наличие микротекста.Обнаружив подделку, незамедлительно обратитесь в полицию!Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальшивую купюру!УМВД России по Владимирской области напоминает:За изготовление, хранение, сбыт или перевозку поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.