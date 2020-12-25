Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, провёл ежегодную пресс-конференцию.
Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, провёл ежегодную пресс-конференцию.
Он рассказал о деятельности компании в уходящем году и поделился планами на ближайшее будущее. Мероприятие провели в Москве в Главном аналитическом центре компаний. Очно и в режиме онлайн на пресс-конференции присутствовали более 100 представителей федеральных и региональных СМИ.
Выгодные инвестиции
По словам Игоря Маковского, несмотря на сложности, связанные с пандемией, компании выполнили все обязательства по обеспечению надёжного и качественного электроснабжения потребителей и продолжили воплощать инвестиционные планы.
- Мы ввели в этот момент рискоориентированные модели, установили чёткий контроль за расходами, которые ведёт компания в ходе операционной деятельности. Мы продолжали инвестировать в развитие электросетевой инфраструктуры, но делали это именно в те объекты, которые обладали важным значением для социально-экономического и промышленного развития территорий. Сейчас это даёт регионам возможность очень быстро восстанавливать показатели экономики, - сказал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
Кроме того, при общем снижении потребления электроэнергии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» значительно увеличили поступление доходов от нетарифной выручки. В первую очередь, речь идёт о развитии дополнительных услуг.
- Совокупное поступление денег от нетарифной выручки уже превышает поступление от нашего основного процесса – платы за технологическое присоединение. Наш стратегический план предполагает к 2024 году увеличить объём нетарифной выручки до 11 млрд. рублей, - рассказал журналистам Игорь Маковский.
Генеральный директор компаний также сказал, что сейчас наиболее востребованы услуги по организации наружного освещения и сопровождению технологического присоединения, активно внедряют новые сервисы. В качестве примера он привёл успешное завершение работ в Белгородской области, которые провели в ходе первого в истории компании контракта по монтажу внутридомовых сетей.
Развитие дополнительных услуг – безусловный приоритет для компаний и на 2021 год. Кроме того, обязательно продолжат создавать новые Центры управления сетями, Цифровые РЭС и будут масштабировать проекты: «Робот-оператор» (который подразумевает информирование потребителей о плановых отключениях), программный комплекс «Предикт Р», который определяет на базе BIG DATA вероятность хищений электроэнергии по каждой точке поставки, а также проект автоматизированной системы диагностики воздушных линий, где применяют беспилотные летательные аппараты.
Эффект на лицо
Отвечая на вопросы журналистов из Ивановской области, Игорь Маковский заметил, что несмотря на невысокую долю выручки и объём сетевого хозяйства филиала, благодаря поддержке региональных властей и лично губернатора Станислава Сергеевича Воскресенского, компании удалось воплотить важные инвестиционные проекты.
- В прошлом году мы реализовали прекрасный проект в Кинешме по уличному освещению. По Шуе находимся в диалоге, чтобы проявить себя. Открыли цифровой контакт-центр в Иванове. Сейчас у нас 2 межрегиональных контакт-центра – в Белгороде и в Иванове. Вторую часть звонков, из 5 млн. обращений потребителей, мы принимаем в Ивановской области, в цифровом контакт-центре. Создали новые рабочие места, организовали там центр компетенций, - сказал Игорь Маковский.
Также, совместно с муниципальными властями, сейчас управляют электросетевым комплексом столицы Ивановской области. «Эффект на лицо. Никаких вопросов в этой части сейчас нет», - рассказал генеральный директор компании.
По словам Игоря Маковского, филиал «Ивэнерго» также успешно развивает инфраструктуру региона. В прошлом году в кратчайшие сроки осуществили техприсоединение торгово-логистического центра «Леруа Мерлен». В этом году присоединили много других важных заявителей.
Плодотворное взаимодействие
У компании сложились прекрасные взаимоотношения с Ивановским государственным энергетическим университетом – базовым вузом для энергетиков всей страны. «Сейчас там обучаем и переквалифицируем огромное количество людей. Совместно открыли цифровую лабораторию
«Цифровая подстанция» - одну из лучших в стране в профильном вузе», - рассказал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».
Кроме того, воплощают проект по цифровой трансформации Ивановского района электрических сетей. Установили 35 реклоузеров, 40 индикаторов короткого замыкания, 65 разъединителей и 90 контроллеров телемеханики реклоузеров. В распоряжении энергетиков есть 60 планшетов, которые появились благодаря программе «Цифровой электромонтёр». Автопарк предприятия оснастили системами спутникового мониторинга. Важный элемент – цифровая радиосвязь. Установили 24 радиостанции в бригадных автомобилях, бригады укомплектованы 29-ю переносными радиостанциями, получили разрешение на использование радиочастоты.
- И эффекты не заставили себя ждать. Уровень потерь в сетях филиала на сегодняшний день - один из самых низких среди электросетевых предприятий в стране. Показатели Ивэнерго уже сейчас лучше, чем наши стратегические планы. У нас цель 7% по году, а в Ивановской области уже сейчас 5%. Великолепный результат, - похвалил ивановских энергетиков Игорь Маковский.
В завершении общения с представителями СМИ Ивановской области генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» сказал, что в планах компании есть ещё немало интересных проектов в регионе и уровня «Россети Центр и Приволжье», и уровня группы компаний «Россети», и по взаимодействию с Ивановским энергоуниверситетом.
Также, на пресс-конференции присутствовал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Ивэнерго» Владислав Острик. Он пообщался с журналистами лично и ответил некоторые вопросы о развитии электросетевого комплекса области.
Выноска:
Уровень потерь в сетях Ивановского филиала сейчас - один из самых низких среди электросетевых предприятий в стране. Показатели Ивэнерго уже превосходят стратегические планы.