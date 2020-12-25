Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, провёл ежегодную пресс-конференцию.

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, провёл ежегодную пресс-конференцию.Он рассказал о деятельности компании в уходящем году и поделился планами на ближайшее будущее. Мероприятие провели в Москве в Главном аналитическом центре компаний. Очно и в режиме онлайн на пресс-конференции присутствовали более 100 представителей федеральных и региональных СМИ.Выгодные инвестицииПо словам Игоря Маковского, несмотря на сложности, связанные с пандемией, компании выполнили все обязательства по обеспечению надёжного и качественного электроснабжения потребителей и продолжили воплощать инвестиционные планы.- Мы ввели в этот момент рискоориентированные модели, установили чёткий контроль за расходами, которые ведёт компания в ходе операционной деятельности. Мы продолжали инвестировать в развитие электросетевой инфраструктуры, но делали это именно в те объекты, которые обладали важным значением для социально-экономического и промышленного развития территорий. Сейчас это даёт регионам возможность очень быстро восстанавливать показатели экономики, - сказал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.Кроме того, при общем снижении потребления электроэнергии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» значительно увеличили поступление доходов от нетарифной выручки. В первую очередь, речь идёт о развитии дополнительных услуг.- Совокупное поступление денег от нетарифной выручки уже превышает поступление от нашего основного процесса – платы за технологическое присоединение. Наш стратегический план предполагает к 2024 году увеличить объём нетарифной выручки до 11 млрд. рублей, - рассказал журналистам Игорь Маковский.Генеральный директор компаний также сказал, что сейчас наиболее востребованы услуги по организации наружного освещения и сопровождению технологического присоединения, активно внедряют новые сервисы. В качестве примера он привёл успешное завершение работ в Белгородской области, которые провели в ходе первого в истории компании контракта по монтажу внутридомовых сетей.Развитие дополнительных услуг – безусловный приоритет для компаний и на 2021 год. Кроме того, обязательно продолжат создавать новые Центры управления сетями, Цифровые РЭС и будут масштабировать проекты: «Робот-оператор» (который подразумевает информирование потребителей о плановых отключениях), программный комплекс «Предикт Р», который определяет на базе BIG DATA вероятность хищений электроэнергии по каждой точке поставки, а также проект автоматизированной системы диагностики воздушных линий, где применяют беспилотные летательные аппараты.Эффект на лицоОтвечая на вопросы журналистов из Ивановской области, Игорь Маковский заметил, что несмотря на невысокую долю выручки и объём сетевого хозяйства филиала, благодаря поддержке региональных властей и лично губернатора Станислава Сергеевича Воскресенского, компании удалось воплотить важные инвестиционные проекты.- В прошлом году мы реализовали прекрасный проект в Кинешме по уличному освещению. По Шуе находимся в диалоге, чтобы проявить себя. Открыли цифровой контакт-центр в Иванове. Сейчас у нас 2 межрегиональных контакт-центра – в Белгороде и в Иванове. Вторую часть звонков, из 5 млн. обращений потребителей, мы принимаем в Ивановской области, в цифровом контакт-центре. Создали новые рабочие места, организовали там центр компетенций, - сказал Игорь Маковский.Также, совместно с муниципальными властями, сейчас управляют электросетевым комплексом столицы Ивановской области. «Эффект на лицо. Никаких вопросов в этой части сейчас нет», - рассказал генеральный директор компании.По словам Игоря Маковского, филиал «Ивэнерго» также успешно развивает инфраструктуру региона. В прошлом году в кратчайшие сроки осуществили техприсоединение торгово-логистического центра «Леруа Мерлен». В этом году присоединили много других важных заявителей.Плодотворное взаимодействиеУ компании сложились прекрасные взаимоотношения с Ивановским государственным энергетическим университетом – базовым вузом для энергетиков всей страны. «Сейчас там обучаем и переквалифицируем огромное количество людей. Совместно открыли цифровую лабораторию«Цифровая подстанция» - одну из лучших в стране в профильном вузе», - рассказал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».Кроме того, воплощают проект по цифровой трансформации Ивановского района электрических сетей. Установили 35 реклоузеров, 40 индикаторов короткого замыкания, 65 разъединителей и 90 контроллеров телемеханики реклоузеров. В распоряжении энергетиков есть 60 планшетов, которые появились благодаря программе «Цифровой электромонтёр». Автопарк предприятия оснастили системами спутникового мониторинга. Важный элемент – цифровая радиосвязь. Установили 24 радиостанции в бригадных автомобилях, бригады укомплектованы 29-ю переносными радиостанциями, получили разрешение на использование радиочастоты.- И эффекты не заставили себя ждать. Уровень потерь в сетях филиала на сегодняшний день - один из самых низких среди электросетевых предприятий в стране. Показатели Ивэнерго уже сейчас лучше, чем наши стратегические планы. У нас цель 7% по году, а в Ивановской области уже сейчас 5%. Великолепный результат, - похвалил ивановских энергетиков Игорь Маковский.В завершении общения с представителями СМИ Ивановской области генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» сказал, что в планах компании есть ещё немало интересных проектов в регионе и уровня «Россети Центр и Приволжье», и уровня группы компаний «Россети», и по взаимодействию с Ивановским энергоуниверситетом.Также, на пресс-конференции присутствовал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Ивэнерго» Владислав Острик. Он пообщался с журналистами лично и ответил некоторые вопросы о развитии электросетевого комплекса области.Выноска:Уровень потерь в сетях Ивановского филиала сейчас - один из самых низких среди электросетевых предприятий в стране. Показатели Ивэнерго уже превосходят стратегические планы.