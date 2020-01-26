Встреча прошла в Липенской школе.

Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району Оксана Палихова совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по Петушинскому району Игорем Петровым провели профилактические беседы с учащимися Липенской школы.С учениками начальных классов инспектор провела беседу о безопасности жизни и здоровья, о правилах поведения в школе, дома и в общественных местах, о доброжелательном отношении к сверстникам.Старшеклассникам капитан полиции рассказала о правилах личной безопасности, об ответственности за правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, разъяснила их права и обязанности.Член Общественного совета при ОМВД Игорь Петров акцентировал внимание учащихся на недопустимость употребления молодыми людьми наркотиков и алкоголя, рассказал о том, какой вред наносит употребление наркотических средств и психоактивных веществ, а также об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. В заключение профилактического мероприятия общественник обсудил с молодежью причины, приводящие к употреблению наркотиков. Учащиеся проявили заинтересованность в беседе. Они задавали гостям вопросы и получали на них квалифицированные ответы.Школьникам напомнили и о недопустимости пребывания несовершеннолетних в вечернее и ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых.Учащиеся внимательно выслушали рекомендации сотрудников полиции и получили подробные ответы на все интересующие вопросы.