Транспортные компании не получили не только желаемого роста, но и традиционного – на 1 рубль.

26 января в департаменте регулирования цен и тарифов состоялось совещание, на повестке которого был рост стоимости проезда в общественном транспорте.Ни один из перевозчиков не явился на заседание. Напомним, что в декабре они заявляли о необходимости повышения проезда в автобусах до 31 рубля, а в троллейбусах – до 27.«При текущем пассажиропотоке экономически обоснованный тариф для автобусов составляет 24 рубля 18 копеек, для троллейбусов – 23 рубля 41 копейку.», - объявила директор департамента Мария Новоселова.В итоге транспортные компании не получили не только желаемого роста, но и традиционного – на 1 рубль.В департаменте добавили, что текущие тарифы не будут менять до конца 2021 года.