На втором месте гуманитарии, на третьем - педагоги.

По информации Владимирстата, в регионе наиболее популярной является направление «Экономика и управление». В 2019 году из ВУЗов Владимирской области по этому профилю вышло 29,1% от общей доли специалистов, получивших диплом о высшем образовании. Для сравнения в 2016 году их было - 33,3%. На втором месте «Гуманитарные науки» – 21,2%, что почти идентично выпуску 2016 года. «Образование и педагогика» - на третьем месте. Её «вес» равен 13,3 %, что почти на 5% больше, чем четырьмя годами ранее.«Перепись населения 2010 года показала, что на тот момент в регионе высшее образование имели чуть менее 230 тысяч человек. При этом с 2002 года количество специалистов с дипломом ВУЗа выросло на 28% или на 49 тысяч человек», - уточнили в пресс-службе Белого дома.Статистика на текущий год будет опубликована после завершения переписи.