В Александрове вынесен приговор двум местным жителям, обвиняемым в организации незаконной игорной...

В Александрове вынесен приговор двум местным жителям, обвиняемым в организации незаконной игорной деятельности.Двое жителей Александрова признаны судом виновными в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года 46-летняя женщина, имеющая опыт в реализации лотерейной продукции и проведении мгновенных лотерей, предложила своему знакомому объединиться с ней для совместного осуществления незаконной игорной деятельности.С декабря 2015 года по сентябрь 2019 года обвиняемые в двух помещениях, расположенных на территории Александрова и Киржача, незаконно организовали азартные игры, в том числе через Интернет. В результате незаконной деятельности получен доход на сумму свыше 10,2 миллионов рублей.Согласно распределению ролей, 33-летний мужчина курировал работу игровых залов, осуществления сбор и учет вырученных денежных средств, контролировал работу администраторов и техническое состояние игрового оборудования.Обвиняемая оставила за собой планирование, материальное обеспечение и организацию незаконной деятельности, обеспечивала функционирование игорных заведений и проведение в них азартных игр с использованием игровых автоматов и персональных компьютеров.В целях конспирации игорная деятельность осуществлялась под видом «Дилингового центра», что подтверждалось фиктивными заключениями специалистов, агентскими договорами и лицензиями на осуществление брокерской деятельности.Следователем СК России совместно с сотрудниками УЭБ и ПК регионального УМВД в ходе проведенных обысков в игровых точках и местах жительства организаторов изъяты документация, свидетельствующая о ведении азартных игр, 8 терминалов и не менее 12 системных блоков с установленным программным обеспечением.Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательном сроком 2 года, мужчине назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба Следственного управления следкома по Владимирской области.