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<a href="https://33live.ru/novosti/26-01-2022-vladimirskij-rosreestr-provyol-obuchayushhij-seminar-dlya-sotrudnikov-mfc.html" target="_blank">Владимирский Росреестр провёл обучающий семинар для сотрудников МФЦ</a> - 25 января 2022 года состоялся первый в этом году обучающий семинар для сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области.