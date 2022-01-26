25 января 2022 года состоялся первый в этом году обучающий семинар для сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
25 января 2022 года состоялся первый в этом году обучающий семинар для сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области.
В семинаре принял участие заместитель руководителя Управления А.С. Киреев, начальник отдела подготовки сведений Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области А.В. Осипова.
В повестку обучающего семинара были включены следующие темы:
1. Актуальные вопросы, возникающие в процессе взаимодействия Управления Росреестра по Владимирской области, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области с сотрудниками МФЦ.
2. Анализ ошибок, допускаемых сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в том числе количество пакетов документов, в отношении которых сотрудниками МФЦ не осуществлено или осуществлено некачественное сканирование.
В рамках обучающего семинара также были рассмотрены вопросы взаимодействия, возникающие в связи с вступлением в силу приказа Росреестра от 02.12.2021 № П/0565 «О внесении изменений в приказ Росреестра от 13 мая 2020 г. № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации», в том числе порядок действий сотрудников с учетом разъяснений, содержащихся в письме Росреестра от 13.01.2022 № 06-00019/[email protected]
Проведение такого рода семинаров будет осуществляться представителями Управления и Филиала на постоянной основе в течение года.
В заключении сотрудники Управления ответили на вопросы специалистов МФЦ, осуществляющих прием документов на оказание услуг Росреестра.