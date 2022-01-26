Юрьев-Польские полицейские задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве В январе текущего...

Юрьев-Польские полицейские задержали подозреваемого в интернет-мошенничествеВ январе текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 38-летний местный житель.Как установили полицейские, в декабре прошлого года потерпевший занимался поиском недвижимости. Увидев на одном из интернет-сайтов интересующее предложение, мужчина связался с продавцом и обговорил детали покупки. Стороны сошлись на том, что продавец самостоятельно оформит документы на приобретение недвижимости, а покупатель оплатит эти услуги. Таким образом, житель Юрьев-Польского перевел на указанный продавцом банковский счет 15 500 рублей. Через некоторое время объявление с сайта было удалено, продавец перестал отвечать на звонки.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в мошенничестве – им оказался 32-летний житель Подмосковья. Мужчина был задержан и дал признательные показания.В настоящее время в отношении жителя Московской области возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции вновь напоминают, что совершать покупки стоит только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов. Не торопитесь оформлять заказ, проверьте полную информацию, почитайте отзывы на разных ресурсах. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, неизвестные хотят присвоить ваши деньги, предупреждает пресс-служба УМВД по Владимирской области.