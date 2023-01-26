Дмитрию Наумову, который чуть более двух месяцев назад возглавил город Владимир, значительно повысят зарплату. Соответствующий документ появился на официальном сайте мэрии. За столь

Дмитрию Наумову, который чуть более двух месяцев назад возглавил город Владимир, значительно повысят зарплату. Соответствующий документ появился на официальном сайте мэрии. За столь недолгий срок новоиспеченный глава областного центра получил от жителей города немало негатива из-за плохой уборки снега и проблем с общественным транспортом, однако депутатов горсовета, перед которыми Наумов накануне отчитался, кажется, все устраивает.