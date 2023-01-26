Во Владимирской области наказан водитель фуры, виновный в ДТП со смертельным исходом. Приговором...

Во Владимирской области наказан водитель фуры, виновный в ДТП со смертельным исходом.Приговором Киржачского районного суда, ранее не судимыйжитель Ярославской области признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.20 июня 2022 года он, нарушив запрещающий движение сигнал светофора, выехал на перекресток. И врезался в левый бок легкового автомобиля потерпевшего. Который от травм скончался, сообщила пресс-служба судов Владимирской областиВ рамках уголовного дела были поданы гражданские иски от 3 потерпевших. О взыскании 73 700 рублей в счет возмещения материального вреда от преступления - от одной из потерпевших, компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей каждому. До суда подсудимый возместил моральный вред потерпевшим в сумме 230 000 рублей.Также он признал вину, раскаялся в содеянном, принес публичные извинения потерпевшим, заявил о полном признании гражданского иска в части требований о возмещении материального ущерба, связанного с расходами на похороны.Однако не признал требования о компенсации морального вреда в пользу потерпевших, считая сумму завышенной. И предложил компенсацию (плюс к уже оплаченной) в общей сумме - 500 000 рублей.В итоге, ему назанчен срок 1 год 6 месяцев колонии-поселения с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.Исковые требования удовлетворены частично. Взыскана в пользу 3 потерпевших компенсация морального вреда в размере 1 670 000, а также в пользу одного потерпевшего возмещение материального вреда в сумме 73 700 рублей.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Фото https://www.pxfuel.com/en