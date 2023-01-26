Жителей Владимира просят убрать автомобили с улиц, по которым пройдет уборочная техника.
Мэрия...
Жителей Владимира просят убрать автомобили с улиц, по которым пройдет уборочная техника.
Мэрия областного центра просит автолюбителей убрать свои машины с улиц, чтобы не мешать уборке снега.
Сегодня, 26 января с 20:00 и до 07:00 утра 27 января, нужно убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:
Лыбедская магистраль
ул. Соколова - Соколенка
ул. Николая Островского
ул. Куйбышева
ул. Горького
ул. Ново — Ямская.
Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации на своей странице Вконтакте.
Фото из архива ГТРК "Владимир"