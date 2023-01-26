Жителей Владимира просят убрать автомобили с улиц, по которым пройдет уборочная техника. Мэрия...

Жителей Владимира просят убрать автомобили с улиц, по которым пройдет уборочная техника.Мэрия областного центра просит автолюбителей убрать свои машины с улиц, чтобы не мешать уборке снега.Сегодня, 26 января с 20:00 и до 07:00 утра 27 января, нужно убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:Лыбедская магистральул. Соколова - Соколенкаул. Николая Островскогоул. Куйбышеваул. Горькогоул. Ново — Ямская.Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации на своей странице Вконтакте.Фото из архива ГТРК "Владимир"