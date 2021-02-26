Был ли сговор? Драконовские тарифы во владимирских такси стали поводом обращения в Федеральную антимонопольную службу.

Был ли сговор? Драконовские тарифы во владимирских такси стали поводом обращения в Федеральную антимонопольную службу. Разобраться с необоснованным повышением стоимости услуг попросили активисты ОНФ.Кризис в сфере общественных перевозок во Владимире длится уже месяц. Ситуация осложнилась с приходом морозов и обильных осадков. На линии выходил не весь подвижной состав, а интервалы движения увеличились вдвое. Это оказалось на руку компаниям такси. . К примеру за поездку из Доброго в центр заказывая машину через приложение, пассажиры были вынуждены платить не 200, а 600 рублей. Эксперты ОНФ считают, что повышение стоимости поездок в снегопады произошло у агрегаторов синхронно и практически на одну и ту же сумму. Оценить, усматривается ли в этих действиях картельный сговор, предстоит антимонопольщикам.Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, эксперт ОНФ: «Это определённые экономические условия. Когда ограничено количество машин и рост числа заказов. Но, конечно, стоимость поездки должна быть прозрачной. Должны быть какие-то понятные рамки данного роста, чтобы не было увеличения в 5 раз, в 10 раз. Безусловно, люди не стали зарабатывать больше в эти дни, а многие из них попадали в достаточно сложные ситуации, когда им просто необходимо было поехать на работу или в школу».Под контроль общественники взяли и автобусный кризис. Владимирцы по-прежнему вынуждены по полтора часа добираться до места работы. Пассажиры замечают, что февральский экзамен сфера общественных перевозок провалила. Напомним, с 1 марта часть важнейших маршрутов областного центра на себя берут "Владимирпассажиртранс" и компания “ОКТО».Мария Платанюк