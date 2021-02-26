Проект предусматривает возведение дома культуры в селе Рождествено, блочно-модульной котельной в селе Ельтесуново и реконструкцию бассейна в посёлке Ставрово.

Впервые по результатам проведённого Минсельхозом России отбора региональных проектов во Владимирской области начнётся реализация проекта комплексного развития посёлка Ставрово, а также сёл Рождествено и Ельтесуново Собинского района.Как сообщает пресс-служба Белого дом, это стало возможно благодаря программе «Современный облик сельских территорий».Проект предусматривает возведение дома культуры в селе Рождествено, блочно-модульной котельной в селе Ельтесуново и реконструкцию бассейна в посёлке Ставрово. На эти цели Собинский район получит 138,72 млн рублей.