Проект предусматривает возведение дома культуры в селе Рождествено, блочно-модульной котельной в селе Ельтесуново и реконструкцию бассейна в посёлке Ставрово.
Впервые по результатам проведённого Минсельхозом России отбора региональных проектов во Владимирской области начнётся реализация проекта комплексного развития посёлка Ставрово, а также сёл Рождествено и Ельтесуново Собинского района.
Как сообщает пресс-служба Белого дом, это стало возможно благодаря программе «Современный облик сельских территорий».
Проект предусматривает возведение дома культуры в селе Рождествено, блочно-модульной котельной в селе Ельтесуново и реконструкцию бассейна в посёлке Ставрово. На эти цели Собинский район получит 138,72 млн рублей.