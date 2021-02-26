Вечером 25 февраля на улице Верхняя Дуброва автомобиль сбил пешехода. Очевидцы ДТП в соцсетях сообщали о том, что под колёсами авто якобы погибла девочка лет 10-12. Но информация не

Вечером 25 февраля на улице Верхняя Дуброва автомобиль сбил пешехода. Очевидцы ДТП в соцсетях сообщали о том, что под колёсами авто якобы погибла девочка лет 10-12. Но информация не подтвердилась. По предварительной информации пресс-службы региональной полиции, около 21:30 42-летняя женщина переходила проезжую часть, в этот момент её сбил автомобиль БМВ, им управлял 49-летний мужчина. Пешеход