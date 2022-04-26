26 апреля - скорбная дата. Ровно 36 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. В результате...

26 апреля - скорбная дата. Ровно 36 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. В результате разрушения чётвертого энергоблока в атмосферу попали свыше 190 тонн радиоактивных веществ. Памятные митинги сегодня прошли по всей стране. Во Владимире память земляков-ликвидаторов почтили у монумента "Крылья". Слово - Максиму Калышникову.Светлану Киселеву - специалиста управления связи - в зону ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции направили в июне 1986-го. По мобилизационному предписанию. Работать приходилось фактически в эпицентре. По двенадцать часов в сутки. На отдых её группу связистов увозили за пятьдесят километров от места аварии. По словам Светланы Васильевны, о пагубном воздействии радиации знали мало. На восемь человек был всего один дозиметр.Светлана Киселева, участница ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:- Тогда мы как-то об этом не думали. Об этой радиации. Что именно будет. Мы там даже ели клубнику, покупали. Как раз был июнь месяц, клубника поспела. Запомнила - как покалывание, как будто бы иголочкой. Вот когда проезжаешь по дороге. Вот леса стоят сосновые - лес зелёный, лес жёлтый. И вот покалывание.Аварию на Чернобыльской АЭС ликвидировали около шестисот тысяч человек со всего Советского Союза. 2700 бойцов атомного фронта были из Владимирской области. На сегодняшний день в нашем регионе живут 1269 участников тех событий. Ежегодно 26 апреля у памятного монумента "Крылья" собираются десятки людей, чтобы преклониться перед мужеством ликвидаторов.В момент аварии владимирец Игорь Куприянов проходил срочную службу в саперном батальоне. Его дивизию в числе первых направили в зону ликвидации. На месте занимались ограждением особо зараженных участков. Сегодня почтить память товарищей Игорь Вячеславович пришёл вместе с внучкой.Игорь Куприянов, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:- Мы самые молодые, которые были. Нас не так много из Владимирской области. Вот именно срочников, которые были срочниками. Никто не подвел. Ничего не было, чтобы кто-то заплакал или ещё чего-то. Мы выполнили свой воинский долг. Возвратились домой.Авария на Чернобыльской атомной электростанции - крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. Время идёт, но в истории навсегда их подвиг. Людей, которые защитили от ядерной угрозы весь МИР.Максим Калашников, Александр Голубев. “Вести-Владимир”