12-летнему Марку из Владимира требуется помощь Герой нашего следующего сюжета - 12-летний Марк из...

12-летнему Марку из Владимира требуется помощьГерой нашего следующего сюжета - 12-летний Марк из Владимира - очень любит подвижные игры, море и плюшевых медвежат. Но мальчику сложно выражать свои эмоции - он практически не говорит. У Марка атипичный аутизм. И ему требуется помощь. Репортаж Кристины Ивановой.- Молодец, Марк! Давай еще потанцуем. Давай, ручки в стороны... Молодец!Улыбчивый, добрый и очень активный. С Марком важно не терять зрительный контакт - так с ним проще договориться, рассказывает педагог по адаптивной физкультуре. Занятия помогают мальчику совладать со своими эмоциями. Марк старательно выполняет задания, но некоторые из них по-прежнему даются непросто - ребенку сложно сконцентрироваться. У Марка атипичный аутизм - тяжелое психоневрологическое расстройство.Галина Комарова, педагог по адаптивной физкультуре АРДИ "Свет":- Перспективы у таких ребят есть. У каждого свои. Но все равно каждый ребенок настроен на развитие и у каждого ребенка есть свой потенциал. Такие дети развиваются в течение всей жизни.Родился Марк абсолютно здоровым малышом - 9 баллов по Апгар. В месяц уже держал голову, в полгода начал ползать, в год - ходить. А в год и восемь неожиданно, как говорит мама, "ушел в себя" - перестал есть любимую еду, подолгу лежал на полу и замолчал... Перепуганные родители сразу обратилась к врачу.Шушана Арутюнян, мама Марка:- Сначала это был невролог в поликлинике, потом в частной клинике. Начали лечить Марка как "задержка речевого развития". То есть это разное медикаментозное лечение.Таблетки не помогли. В четыре года Марк продолжал молчать. На МРТ у ребенка выявили поражение белого вещества головного мозга.И в июне 2016-го семья мальчика обратилась в московскую клинику, после курса лечения в которой наконец стал виден результат. Потом были еще клиники в Санкт-Петербурге и Самаре, специальный аудиовокальный курс. И наконец в шесть лет Марк произнес свое первое "мама".- Папа у нас бы тогда в отъезде. Я, конечно, видео сняла. Ему отправила. Это было, да..Это была первая большая победа. Вторая случилась через два года - Марк стал отвечать на несложные вопросы. Правда, пока вступает в диалог только с самыми близкими.- Как у тебя дела?- Хорошо.Сегодня, благодаря упорству мамы, Марк может самостоятельно одеться, умыться и даже почистить картошку. На занятиях у ребенка появились друзья. Чтобы, как минимум, сохранить полученный результат, необходимо продолжать интенсивную реабилитацию. Несколько раз в год. А это очень недешево. До этого момента семья Марка справлялась своими силами.Теперь им нужна помощь. Стоимость лечения 240 тысяч 763 рубля. В силах каждого из вас сделать чуть проще путь ребенка, который уже немало прошел в свои 12 лет.Достаточно отправить СМС со словом ДЕТИ и любую сумму, например, "ДЕТИ 100" на номер 5542. Другие способы помощи есть на сайте Русфонда.Кристина Иванова, Алексей Ковалёв, "Вести - Владимир".