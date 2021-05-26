Напомним, что 21 мая депутаты ЗС утвердили на посту детского омбудсмена Юлию Раснянскую.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Владимирской области внёс в парламент законопроект, по которому уполномоченный по правам человека Владимирской области обязан быть беспартийным.Также коммунист уверен, что омбудсмен не должен иметь иностранного гражданства и вида на жительство в другом государстве. Интересно, что последние две инициативы вступят силу на федеральном уровне с 31 июля, а значит народным избранникам всё равно придётся приводить в соответствие местную нормативку.Напомним, что 21 мая депутаты ЗС утвердили на посту детского омбудсмена