При помощи онлайн-сервисов сеть АЗС «Газпромнефть» отказывается от бумаги и пластика.

В мире все более популярными становятся онлайн-сервисы, которые позволяют быстро и удобно получить практически любую услугу. Глобальная цифровизация отражается и на жизни обычных людей, и на работе крупных компаний – они переходят на электронный документооборот, онлайн-оплату и все чаще отказываются от бумаги и пластика. А это, между прочим, еще и вклад в сохранение окружающей среды.Электронные чеки активно внедряют продвинутые сетевые ритейлеры, банки, федеральные сети АЗС и т.д. Почти во всех случаях клиентам предлагается установить фирменное приложение и прямо в нем получать фискальный документ. Например, почти треть абонентов одного из крупнейших операторов связи в стране перешла на электронные чеки, а за счет цифровизации сервисов ряд ключевых банков России сумел сэкономить только в 2020 году от 70 до 160 тонн бумаги.Эксперты проекта Сбер Индекс в своих исследованиях констатируют - коронавирусный 2020-й год подстегнул процессы цифровизации. Например, это ярко проявилось в переводе части трат россиян в онлайн. Если в феврале 2020 года доля онлайн-оплат в тратах составляла 8,7%, то уже в феврале 2021 она выросла до 11,8%. На первый взгляд, разница символическая, однако в денежном выражении это более 1 трлн рублей.После смягчения режима ограничений часть этих трат не возвращается в оффлайн, а напротив - продолжает хоть и медленно, но без особых пробуксовок уходить все дальше в интернет. Например, доля продуктовых магазинов в онлайн-тратах выросла в 2 раза (с 1,8% до 3,6%), топлива и автосервисов – в 2,5 раза (с 0,9% до 2,4%).Кроме того, эксперты Сбер Индекса при составлении рейтинга безналичных городов заметили, что одновременно с переводом платежей в онлайн резко выросла и доля безналичных расчетов в общем обороте россиян – до рекордных 59,4% в первом квартале 2021 года. По осторожным оценкам специалистов это может быть подтверждением того, что значительная часть россиян в период ограничений оценила преимущества цифровых сервисов и не желает возвращаться к традиционным способам оплаты и «бумажным» отношениям.Компании этот сигнал уловили и стараются поддерживать тренд на цифровизацию и переход в онлайн. Например, сеть АЗС «Газпромнефть» недавно предложила своим клиентам заменить бумажные чеки электронными. Мы решили разобраться, насколько удобной будет цифровая альтернатива документам об оплате.«Боже! Мне пришел электронный чек! Это вообще законно?»Да, это законно и даже удобно. По сути, электронный чек - это цифровой аналог бумажного чека об оплате. Он может быть в формате изображения, PDF-документа или динамической страницы. Чтобы получить такой чек достаточно попросить продавца отправить его на электронную почту или в смс. Если у продавца есть собственное мобильное приложение – то чек придет туда. Но можно ли электронный чек предъявить в качестве официального документа?Правовую сторону отказа от бумажных чеков прокомментировал адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов, эксперт-консультант Общественной палаты Свердловской области Иван Кадочников.- Законодательство по контрольно-кассовой технике требует выдачу документов, подтверждающих факт оплаты, но благодаря деятельности Федеральной налоговой службы все это переведено в онлайн-формат. Поэтому сегодня бумажный кассовый чек равен электронному чеку, который предоставляется по QR-коду или ссылке, - говорит Иван Кадочников. - Если этот чек не нужен, зачем тратить бумагу, когда можно хранить его в электронном формате с учетом резервирования базы данных? Кроме того, все юристы и бухгалтеры вынуждены копировать чеки, потому что через год они выцветают из-за особенностей работы контрольно-кассовой техники, а электронный формат позволяет этого избежать.Зачем отказываться от бумажных чеков?По мнению экспертов, современные технологии позволяют быстро и «безболезненно» перейти на электронные чеки. Они удобны не только клиентам, но и компаниям – это операционная эффективность. Кроме того, не стоит забывать и про экологическую составляющую цифровизации.- Цифровая экономика активно развивается во всем мире, в России внедряют новые системы электронного обслуживания и взаимных расчетов. Все эти меры принимаются для того, чтобы сделать нашу с вами повседневную жизнь лучше, помочь сэкономить время и продвинуть систему правильного использования ресурсов. Поэтому чеки постепенно изживут себя - к этому приведет прогресс, - комментирует член экспертного совета комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета федерации Юлия Корнеева. – Полномасштабный переход нашей страны на электронные чеки положительно скажется на экологии. Разумный подход к потреблению тем и отличается, что предусматривает и самоограничение в использовании ресурсов. И электронный чек в этом плане – шаг вперед.Как от бумажных чеков отказываются в России: опыт сети АЗС «Газпромнефть»Перевод чеков в электронный формат и онлайн-платежи являются лишь частью тенденции к созданию собственных цифровых экосистем, и сеть АЗС «Газпромнефть» здесь не исключение. В качестве основы своей платформы «Газпромнефть» использует одноименное мобильное приложение, в котором теперь доступна опция получения электронных чеков. Для этого в нем нужно вписать или обновить адрес электронной почты и поставить в настройках отметку «Получать электронные чеки». Если же есть четкое понимание, что бумажный чек понадобится в будущем, то на сервисной АЗС можно попросить оператора напечатать его, а на автоматических станциях – выбрать на экране терминала соответствующую опцию («печатать или нет»).В 2020 году «Газпромнефть» предоставила возможность автолюбителям оформлять виртуальные карты программы лояльности «Нам по пути» в мобильном приложении – более 40% новых клиентов сети выбрали онлайн-счет вместо пластикового аналога. Также клиентам доступна возможность онлайн-оплаты топлива, что позволило в прошлом году увеличить объемы реализации сети «Газпромнефть» через мобильное приложение в 2,5 раза.Кроме того, в мобильном приложении сети «Газпромнефть» есть возможность построить маршрут к нужной АЗС, оплатить заправку онлайн, записаться на автосервис и купить автозапчасти, застраховать машину, оплатить штрафы и пополнить транспондер для движения по платным магистралям, а если необходимо – вызвать эвакуатор и многое другое.