Добрый день. Вы позвонили на горячую линию партии «Единая Россия» по контролю за качеством ремонта дорог во Владимирской области. Меня зовут Александра Алексеева, слушаю вас! В партии

Добрый день. Вы позвонили на горячую линию партии «Единая Россия» по контролю за качеством ремонта дорог во Владимирской области. Меня зовут Александра Алексеева, слушаю вас! В партии «Единая Россия» телефон горячей линии по контролю за качеством ремонта дорог во Владимирской области буквально разрывается от звонков с самого утра. Теперь жители региона могут стать народными контролерами