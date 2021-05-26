Заявление находится на рассмотрении.

В Камешковском районе прокуратура добилась компенсации за лекарства для семьи, воспитывающей девочку-инвалида.По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, имея заключение врачей на получение бесплатных лекарств, родители ребёнка, не смогли их получить в Камешковской центральной районной больнице. Семья покупала медикаменты за свой счёт. В результате на жизненно необхожимый препарат камешковцы истратили 28 тысяч рублей.По результатам проверки прокурор вышел в суд с требованием взыскать с медучреждения указанную сумму. Заявление находится на рассмотрении.