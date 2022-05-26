Компании стали победителями в традиционном конкурсе, который проводит региональная администрация.

Во Владимирской области наградили лучших экспортёров по итогам 2021 года. Победителями признаны пять компаний. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.За почётные звания боролись 40 предприятий из Александрова, Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Камешково, Киржача, Коврова, Кольчугино, Мурома, Покрова, а также Гусь-Хрустального, Меленковского, Собинского и Суздальского районов.В результате памятную стелу, диплом и сертификат на 100 тысяч рублей получили ООО «Дёке Хоум Системс» из Киржача, АО завод «Ветеринарные препараты» из Гусь-Хрустального, владимирская «Служба экспедирования, НПП «Технофильтр» из Владимира и «Новый ресурс» из Коврова.Призёрам достались дипломы и памятные сувениры.«Звание победителя, призёра и участника конкурса можно будет использовать в рекламных целях», - подчеркнули в Белом доме.