За последние сутки во Владимирской области выявили 43 случая заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12 человек. Это на 4 больше, чем днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявили 43 случая заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12 человек. Это на 4 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 582. В лидерах по приросту Владимир и Ковров – 7 заболевших за сутки. На втором месте расположился