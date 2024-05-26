Грозу с дождем передают во Владимирской области в воскресенье 26 мая. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду, рассказали в МЧС. В пресс-службе мэрии владимирцев предупредили о том, что

Грозу с дождем передают во Владимирской области в воскресенье 26 мая. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду, рассказали в МЧС. В пресс-службе мэрии владимирцев предупредили о том, что неблагоприятная погода повышает возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, ДТП, нарушениями в работе систем ЖКХ, обрушениями ветхих конструкций и деревьев. Прокомментируйте новость у