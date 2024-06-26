Координатор владимирского отряда Лиза Алерт Валентина Савинова рассказала, почему волонтеры...

Координатор владимирского отряда "Лиза Алерт" Валентина Савинова рассказала, почему волонтеры боятся грибного сезонаПоисковики регионального отряда "Лиза Алерт" за один день вывели из леса троих заблудившихся: 87-летнего пенсионера и мужчину с ребенком.Грибной сезон, который владимирцы встречают с воодушевлением, волонтеры ждут с замиранием сердца.Как до боли знакомые места превращаются в ловушки? Какой лес коварнее - хвойный или лиственный? И почему, заблудившись, не стоит звонить родным? - поговорили с координатором владимирского отряда "Лиза Алерт" Валентиной Савиновой.