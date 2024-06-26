Об этом сообщили представители регионального Управления ГИБДД.

Молодой парень умер в ДТП на питбайке в центре Владимира. Об этом сообщили представители регионального Управления ГИБДД.Инцидент произошёл сегодня, в 4:50, напротив дома №27А по Дворянской улице. Двое молодых людей ехали в сторону Золотых ворот и допустили наезд на бордюрный камень. За рулём был 25-летний владимирец, за спиной – его 23-летний приятель.На место выехало несколько экипажей ГИБДД и скорая помощь. Водителю была оказана помощь, а вот пассажир скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все подробности случившегося.