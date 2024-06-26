В Москве стартовали съемки продолжения молодежного хита «Плакса» (16+), первый сезон которого собрал 70 миллионов просмотров в онлайн-кинотеатре Wink.ru и в эфире телеканала СТС. Сергей Жуков

В Москве стартовали съемки продолжения молодежного хита «Плакса» (16+), первый сезон которого собрал 70 миллионов просмотров в онлайн-кинотеатре Wink.ru и в эфире телеканала СТС. Сергей Жуков по-прежнему будет шоураннером и музыкальным продюсером, а к своим ролям вернутся Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Роман Маякин, Агата Муцениеце и Ирина Розанова. Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/aL4qgfFpBZrvpg Сергей Жуков, шоураннер