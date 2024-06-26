Об этом сообщило руководство спорткомплекса.

Во Владимире закрыли большую спортивную арену на стадионе «Торпедо». Оставшиеся матчи сезона будут проведены на малой арене. Об этом сообщило руководство спорткомплекса.«В первую очередь мы думаем о безопасности людей, которые посещают спортивные мероприятия, проводимые на территории спортивного комплекса», – сказали в администрации.Решение было принято после проверки трибун и помещений под ними. Проводила её организация «ЦентрМонтажПроект». Выяснилось, что состояние мест размещения болельщиков недопустимо для массового пребывания людей.