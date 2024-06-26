Об этом сообщило руководство спорткомплекса.
Во Владимире закрыли большую спортивную арену на стадионе «Торпедо». Оставшиеся матчи сезона будут проведены на малой арене. Об этом сообщило руководство спорткомплекса.
«В первую очередь мы думаем о безопасности людей, которые посещают спортивные мероприятия, проводимые на территории спортивного комплекса», – сказали в администрации.
Решение было принято после проверки трибун и помещений под ними. Проводила её организация «ЦентрМонтажПроект». Выяснилось, что состояние мест размещения болельщиков недопустимо для массового пребывания людей.