За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми. 6 человек погибли и 47 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми. 6 человек погибли и 47 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 91 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 5 происшествий.Полицейскими оформлено 317 происшествий с материальным ущербом.Так, 20 июля в 6 утра в Суздальском районе, на 11 км автодороги «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский», водитель автомобиля «Шеврале-Нива» съехал в левый кювет и опрокинулся. 34-летний водитель скончался на месте, его пассажир попал в больницу со множественными травмами.А в Ковровском районе 21 июля грузовая «Газель» врезалась в опору ЛЭП. В результате столкновения со столбом 65-летний водитель госпитализирован с повреждением головы и переломами.