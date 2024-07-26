На реконструкцию аэропорта «Семязино» не удалось найти подрядчика с первого раза. На сайт госзакупок выставили новый тендер, стартовая цена которого на 200 миллионов выше предыдущего. Теперь

На реконструкцию аэропорта «Семязино» не удалось найти подрядчика с первого раза. На сайт госзакупок выставили новый тендер, стартовая цена которого на 200 миллионов выше предыдущего. Теперь определить исполнителя должны будут 16 августа. К слову, на прошлый конкурс никто не заявился и торги признали несостоявшимися. Если раньше власти готовы были заплатить за работы 5 миллиардов, то