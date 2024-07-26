Председатель Совета Автономии татар Владимирской области Макатдэс Муртазин рассказал о программе...

Председатель Совета Автономии татар Владимирской области Макатдэс Муртазин рассказал о программе праздника "Сабантуй"Колоритный, вкусный, семейный. Во Владимире уже в это воскресенье, 28го июля, пройдёт яркий национальный татаро-башкирский праздник "Сабантуй".Главная составляющая праздника - турнир по национальной борьбе куреш. Побороться за звание "Батыры Сабантуя" смогут все желающие.А вот какой будет культурная и кулинарная программы? Об этом "Вестям" рассказал Макатдэс Муртазин, председатель Совета Автономии татар Владимирской области.