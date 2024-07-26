Смотрите Вести в 21:05: что не так с водой на пляже Семязино? Популярное место отдыха у...
Смотрите "Вести" в 21:05: что не так с водой на пляже Семязино? Популярное место отдыха у владимирцев - под чёрным флагом
Вниманию отдыхающих
- Что не так с водой на пляже Семязино? Популярное место отдыха у владимирцев - под чёрным флагом.
Рпенский. Второй этап.
- Работы продолжаются. В том числе, восстановительные. На каком этапе благоустройство владимирского Рпенского проезда?
Мишка косолапый
- Медвежонок в поисках лакомства забрёл в деревню в Александровском районе.