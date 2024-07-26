Во Владимире почтили память погибших на Донбассе детей Завтра - день памяти детей-жертв войны на...

Во Владимире почтили память погибших на Донбассе детейЗавтра - день памяти детей-жертв войны на Донбассе. Малышей и подростков, чьи жизни оборвались из-за обстрелов вооруженных формирований Украины.Боль жителей Донбасса разделяют по всей России. Во Владимире прошла памятная акция, в которой приняли участие дети из летнего лагеря при Дворце детско-юношеского творчества. Собравшиеся зажгли свечи, почтили память погибших минутой молчания. Ребята также передали детям в ЛНР и ДНР открытки, которые сделали своими руками. В каждой - пожелание скорейшего мира.Марина Галыгина - ученица школы №36 г.Владимира:- Ужасно, что в ходе конфликта погибают мирные жители. В особенности - дети. Хочется пожелать всем жить в мире, под мирным небом.Юлия Раснянская - уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области:- Дата эта не случайна. Именно 27 июля 2014 года в Горловке погибла мама, вместе со своей десятимесячной девочкой. И она стала символом, к сожалению, тех жертв. Вместе с детьми мы высадили небольшую аллею, за которой они будут ухаживать - тоже в память об этой трагической дате.