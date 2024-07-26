2828 браков заключили во Владимирской области с начала года, сообщили в региональном правительстве. Самой молодой невестой стала 16-летняя девушка. Возраст самого юного жениха – 17 лет.

2828 браков заключили во Владимирской области с начала года, сообщили в региональном правительстве. Самой молодой невестой стала 16-летняя девушка. Возраст самого юного жениха – 17 лет. Самому старшему жениху – 85 лет, а самой возрастной невесте – 78. Кроме «свадебной» статистики, в правительстве поделились и «детской». Так, за первые полгода 2024 в области в 4044