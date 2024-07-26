Об этом рассказали представители регионального Министерства социальной защиты населения.

За 2024 год во Владимирской области выплачено 18,4 миллионов рублей за рождение детей. Об этом рассказали представители регионального Министерства социальной защиты населения.Финансовая помощь предоставляется при рождении второго и последующих детей, а также при появлении двойни или тройни. Выплата не зависит от доходов и имущественного положения родителей.Оформить выплату может один из родителей, проживающий постоянно со своими детьми во Владимирской области. При получении средств учитывается наличие предыдущих детей. Заявление на получение пособия следует подать в отделе социальной защиты по месту жительства семьи. Для этого необходимо заполнить заявление с указанием банковских реквизитов, предоставить паспорт РФ, свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие место жительства заявителя в области.Важно отметить, что право на выплату сохраняется в течение 6 месяцев после рождения ребенка. Подробную информацию о данном виде финансовой поддержки и других социальных выплатах можно найти на сайте министерства в разделе «Выплаты и льготы гражданам».